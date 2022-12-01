📺 ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 11. bölüm full izle

ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 11. bölüm fragmanıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 11. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 11. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 11. BÖLÜM KONUSU

Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

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ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE

Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır. Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

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ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE

Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar. Ozan, ortaya çıktığında dengeleri yeniden değiştirecek bu bilgiyle ne yapacaktır?

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ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE

Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.

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ALDATMAK 11. BÖLÜM İZLE

Aldatmak'ın on birinci bölümünde, Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?

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ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel