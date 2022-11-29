Haberler Dizi Haberleri 📺Gecenin Ucunda 9. BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

📺Gecenin Ucunda 9. BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 9. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 9. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 02:00
📺Gecenin Ucunda 9. BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 9. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 9. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM KONUSU

Macide'nin geceyi Ahmet'le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım'da büyük hayal kırıklığı yaratır.

Macide bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye uğraşsa da Kazım hemen ikna olmaz.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İkili arasında buzları eriten, Kazım'ın sokaklardan kurtardığı Miraç olur.

Kendi yolunu çizme zamanı geldiğini anlayan Kazım, Nini'ye boşanmak istediğini söyler.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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