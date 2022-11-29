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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 29 Kasım akşamı 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 11. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:30
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 11. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 29 Kasım Salı günü yayınlanacak 11. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. BÖLÜM KONUSU

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider.

İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 11. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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