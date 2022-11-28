Haberler Dizi Haberleri ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı? 28 Kasım TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı? 28 Kasım TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümüyle 28 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Alparslan: Büyük Selçukluı dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı, günü mü değişti? 28 Kasım TRT1 Alparslan yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:00
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Alparslan Büyük Selçuklu final mi yaptı? 28 Kasım TRT 1 Alparslan 37. yeni bölüm ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu anlatan, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 28 Kasım Pazartesi günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan, aşk ve entrika dolu bölümleriyle her Pazartesi izleyicileriyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Alparslan: Büyük Selçuklu final mi yaptı, günü mü değişti? 28 Kasım TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 37. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Pazarteasi günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

28 KASIM TRT1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

  • Kayra Zabcı
  • Öykü Gürman
  • Serhat Tutumluer
  • Mehmet Özgür
  • Uygar Özçelik
  • Erdinç Gülener
  • Umut Karadağ
  • Bora Cengiz
  • Korel Cezayirli

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