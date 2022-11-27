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📺Yargı 45. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı son bölüm izle - KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 45. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 45. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 45. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 01:00
📺Yargı 45. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı son bölüm izle - KANAL D

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 27 Kasım Pazar günü yeni ve 45. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 45. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 45. bölümü...

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YARGI 45. BÖLÜM KONUSU

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.

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İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

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👉YARGI 45. BÖLÜM İZLE

Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta'yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin'in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.

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