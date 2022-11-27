Haberler Dizi Haberleri GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Show TV Güzel Günler yeni bölüm FULL HD İZLE

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Show TV Güzel Günler yeni bölüm FULL HD İZLE

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 4. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 4. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 4. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 01:00
GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Show TV Güzel Günler yeni bölüm FULL HD İZLE

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 4. bölümü merakla bekleniyordu. 27 Kasım Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 4. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 4. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 4. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

🔥 BAŞKANDAN FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ! F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU... 🔥

👉 JESUS'TAN KALECİLERE ÖZEL GÖREV! 👈

💥 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN LJAJIC'İN SON GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU! 👀

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın Van'a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran'ın Alya'yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma'dan gelen haberle karışır.

Selma, İstanbul'da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken, Kıymet, Hakim'i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim'in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur.

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

Minik Leylim'in ortadan kaybolmasıyla Altan, Atakan, Füsun, Feyyaz, Kıymet ve hatta Hakim'in yolları kesişir.

Küçük Ninja Leylim'in peşindeki Mihran ve Selma kendilerine itiraf edemeseler de giderek yakınlaşmaktadır.

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

DİĞER
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci güzelliğiyle mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! 67’lik Gülşen Bubikoğlu dekolteli pozuyla yakın çekim paylaştı! Son haliyle ortalığı salladı
F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi!
Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yargı SON BÖLÜM FULL İZLE (27 Kasım)
Güzel Günler yeni bölüm izle (4. bölüm - 27 Kasım)
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:23
F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı 00:00
Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz vefat etti Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz vefat etti 23:12
Beşiktaş'ın acı günü Beşiktaş'ın acı günü 23:02
Potanın Perileri'nden 4'te 4 Potanın Perileri'nden 4'te 4 22:47
F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! 22:23
Daha Eski
Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha 21:14
Cimbom hazırlıklarını sürdürdü Cimbom hazırlıklarını sürdürdü 20:56
Victor Nelsson'a tanıdık talip Victor Nelsson'a tanıdık talip 20:11
İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! 19:43
Hull City kafilesi Antalya'da Hull City kafilesi Antalya'da 19:33
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14