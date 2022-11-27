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📺 GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 4. bölümüyle ekrana çıkıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 27 Kasım Pazar günü yayınlanacak 4. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 4. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:48 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 10:00
📺 GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 4. bölümü merakla bekleniyor. 27 Kasım Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 4. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 4. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 4. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın Van'a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran'ın Alya'yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma'dan gelen haberle karışır.

Selma, İstanbul'da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken, Kıymet, Hakim'i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim'in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur.

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

Minik Leylim'in ortadan kaybolmasıyla Altan, Atakan, Füsun, Feyyaz, Kıymet ve hatta Hakim'in yolları kesişir.

Küçük Ninja Leylim'in peşindeki Mihran ve Selma kendilerine itiraf edemeseler de giderek yakınlaşmaktadır.

GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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