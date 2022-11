Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. bölümü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. yeni bölümünü izlemek isteyenler şimdi arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 5. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 5. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 5. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 5. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 5. BÖLÜM KONUSU

Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir. Ancak Nilay'ın organize etmesiyle Abdullah durumu öğrenecek ve karısıyla ciddi anlamda gerilecektir. Yolda bulduğu bir köpek yavrusunu eve getiren Doğa, bu hareketinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç hesap etmez. Bu arada Doğa'nın babası Kayhan boş durmayacak, zengin dünürlerinden nasıl nemalacağının hesaplarını yapacaktır. Ömer'in oğlu ile kendi kızı arasındaki soruna bir çözüm bulmak için harekete geçen Kıvılcım, her konuda olduğu gibi burada da en büyük desteği Ömer'den görecektir. Sular tam durulmamışken Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır. Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir.

