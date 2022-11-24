Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 58. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 58. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 58. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 58. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 01:00
📺Camdaki Kız 58. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 24 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 58. bölümünde neler yaşaacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 58. BÖLÜM KONUSU

Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. Tüm ısrarlara ve Feride'ye rağmen evi terk eden Nalan; soluğu Billur'un yanında alır. Sedat; Cana'dan hesap sormak için Cana'nın Alp'le yaşadığı eve gidince Alp'le yeni bir kavgaya tutuşur. Feride'nin de Sedat'ın da Nalan'ın gidişini kabullenmeye niyeti yoktur. Hayri ise yine tüm desteğiyle Nalan'ın yanındadır. Nalan ise bu desteğe kayıtsız kalamaz.

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