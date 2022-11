📺 ALDATMAK 10. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA HD İZLE

ALDATMAK 10. B├ľL├ťM ─░ZLE | Yap─▒m─▒n─▒ TIMS&B Productions'─▒n, yap─▒mc─▒l─▒─č─▒n─▒ Timur Savc─▒ ve Burak Sa─čya┼čar'─▒n ├╝stlendi─či atv'nin hikayesiyle oldu─ču kadar oyuncu kadrosuyla da iddial─▒ Aldatmak dizisi, 10. b├Âl├╝m fragman─▒yla yeniden dikkatleri ├╝zerine ├žekmeyi ba┼čard─▒. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan G├╝zide'nin kendi ailesini ├╝st├╝ne kurdu─ču temellerin sars─▒lmas─▒yla ba┼člayan hikaye, herkes taraf─▒ndan merak edilirken arama motorlar─▒nda Aldatmak 10. b├Âl├╝m izle, atv Aldatmak tek par├ža full HD izle, Aldatmak 10. b├Âl├╝m full izle aramalar─▒ yap─▒l─▒yor. ─░┼čte detaylar...

ALDATMAK 10. B├ľL├ťM KONUSU

YENERSOY A─░LES─░ ├ťYELER─░ P─░┼×MANLIKLARLA BO─×U┼×UYOR

G├╝zide ge├žirdi─či kaza sonras─▒ yo─čun bak─▒mda ya┼čam m├╝cadelesi vermektedir. Tar─▒k, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine ya┼čatt─▒klar─▒n─▒n vicdan azab─▒yla y├╝zle┼čir. Sonunda annesine her ┼čeyi itiraf etmeye haz─▒rlanan Oylum, gelen haberle y─▒k─▒l─▒r. Yalan s├Âyledi─či i├žin ├žok pi┼čman olan Oylum'u gelece─či ile ilgili k├Ât├╝ s├╝rprizler de beklemektedir. Tolga ise bu en k├Ât├╝ d├Âneminde yine Oylum'un yan─▒ndad─▒r ve ikili giderek daha da yak─▒nla┼č─▒r. Oylum, New York hayali u─čruna Tolga'y─▒ daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir? Annesini kaybetme korkusuyla s─▒nanan Ozan'─▒n babas─▒yla aras─▒nda gerilim, Ye┼čim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya ├ž─▒kar. Art─▒k kendi hayat─▒nda bir ┼čeyleri toparlamak isteyen Ozan'a yard─▒m eden ki┼či yine Oltan olur. Hatalar─▒ndan ders ├ž─▒karmayan Ozan, Oltan'a g├╝venmekle yanl─▒┼č m─▒ yapmaktad─▒r? G├╝zide'nin hayat─▒n─▒ kaybetmesi ihtimaliyle y├╝zle┼čen Tar─▒k'─▒n kafas─▒ kar─▒┼č─▒kt─▒r. Her ne olursa olsun Ye┼čim'i de kaybetmek istemedi─činden ailesine kar┼č─▒ onu savunur ancak bunun ne gibi sonu├žlar do─čuraca─č─▒n─▒ kendisi de tahmin edemez. ├ľl├╝m├╝n so─čuk y├╝z├╝yle tan─▒┼čan Yenersoy Ailesi hayatlar─▒n─▒ yoluna koymaya ├žal─▒┼č─▒rken yeni hatalar─▒n pen├žesine d├╝┼čecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Per├žin, Ercan Kesal, Mustafa U─čurlu, Cem Bender, Yusuf ├çim, Caner ┼×ahin, Feyza Sevil G├╝ng├Âr, Asena Giri┼čken, Cem S├╝rgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu S├Âyler, Merve Alt─▒nkaya, Kerem M├╝sligil, Esin Alpogan, Neyra Kayaba┼č─▒, Burak Acar, Arda Atak, Canan ├ťrekil, Batuhan Sel, Masal Ay┼če Gencer, Ege Semih Erken, Eda ├ľzel