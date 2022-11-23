📺O Kız 10. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 23 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. 10. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 10. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 10. BÖLÜM KONUSU

Doruk ve Zeynep yakınlaşıyor!

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Sitare'nin hamlesi Doruk ve Ozan'ı karşı karşıya getirecektir.

Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları gittikçe ilerlerken Doruk'un Zeynep tarafına yakın davranmasıyla Ozan cephesi daha çok alevlenecektir.

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Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise tek isteği bir an önce 'Meleğini' bulup Zeyno'sunu annesiyle tanıştırmaktır.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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