HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜM İZLE | Hayat Bugün 6. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün için nefesler tutuldu. 23 Kasım Çarşamba günü 6. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm araştırmaları yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM KONUSU

Hem Barış hem de hastane için çok önemli olan Domino Nakil Zinciri'nde, Suzan için de çok kıymetli olan bir hasta vardır: İrem. Suzan, İrem'le beraber geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

Hem Barış hem de hastane için çok önemli olan Domino Nakil Zinciri'nde, Suzan için de çok kıymetli olan bir hasta vardır: İrem. Suzan, İrem'le beraber geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bölüm boyunca domino nakil zincirindeki hastaların iyileşmesi için çalışan doktorlarımız, donörlerden birinin nakle uygun olmamasıyla, çemberi tamamlamak için kolları sıvarlar.

Aras ve Derin hem aralarındaki ilişkiyi çözmeye hem de vurularak hastaneye gelen Gazal'a yardım etmeye çalışırlar.

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Gazal ve dayısı Cihan'ın peşindeki adamlardan kaçması gerekmektedir. Aras, Gazal için kendini tehlikeye atar.

Andaç, Ceylan'ın koruyucu ailesi olmak için çırpınırken, Ali Haydar oğlu Elçin'le arasını düzeltmeye çalışır. Finalde ise Hisarönü'nü kötü bir sürpriz beklemektedir.

HAYAT BUGÜN 6. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN