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📺Yürek Çıkmazı 4. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 4. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 4. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 03:30 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 03:30
📺Yürek Çıkmazı 4. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in ikinci bölümü merakla bekleniyordu. 20 Kasım Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 3. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 3. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 3. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın gelişiyle zor durumda kalan Mihran, nişanlısı Alya'ya gerçeği itiraf etmek zorunda kalır.

İstanbul'da umduğunu bulamayan Selma, kardeşiyle ayakta kalabilmenin yollarını arar.

GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bu sırada arkadaş olduğu Altan'ın başının derde girmesiyle İstanbul'un karanlık yüzüyle tanışır.

Evin ortanca kızı Füsun da iki arkadaşa yardım edip, Leylim'i saklamaya çalışırken evin içinde komik bir köşe kapmaca yaşanacaktır.

GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM FULL İZLE

Kıymet bir yandan çocukların peşinde koşarken, bir yandan da Hakim'le yarışabilmek için kendini internette, hiç olmadık bir maceranın içinde bulur.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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