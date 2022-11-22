Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 27. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. 27. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 27. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 27. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:00
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 22 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 27. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM KONUSU

Türkan bebeğini kaybettikten sonra büyük bir acı ve yıkım yaşar. Eve döndüğünde Mine'nin onu bilerek ölüme terk ettiğini bütün aileye haykırır. Ancak Mine kendini Rüçhan ve Somer'e karşı ustaca savunmayı başarır. İki kadının evdeki savaşı sürerken Rüçhan bu işin peşini bırakmaz. Mine ifadesini anlaştıkları gibi vermesi için bir süre sessizliğini korur.

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Türkan'ın bebeğini kaybetmesi Sadık'ı Nesrin'e karşı daha çok öfkelendirir. İçten içe torun beklentisi içinde olan Sadık kızıyla köprü olacak bu bebeğin kaybından sonra Nesrin'le yeniden restleşir. Bütün bu olanların sorumlusu olarak Nesrin'i suçlar. Nesrin bunun üzerine Türkan'ı ziyarete gider. Anne kız arasındaki uçurum daha da büyür.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Özer Mustafa'nın uyarılarına rağmen Sevilay'la görüşmeyi sürdürürken Rüçhan da artık Sevilay konusunda bilgi sahibi olur. Türkan Mine'nin manipülasyonları karşısında deliye döner ve Somer'le aralarında bununla ilgili gerilim yaşanır. Mine Kiraz'ın kırkında çekilen fotoğrafları evin her tarafına asarak Türkan'ı kışkırtır. Somer Türkan'ın moralini düzeltmek ve kız kardeşleriyle barıştırmak için bir plan yapar.

Mustafa, kızlarla ve Somer'le yakınlığını ilerletirken bir yandan da Somer'i ve Özer'i can evinden vurmak için harekete geçer. Rüçhan ise Mine'nin Türkan'ın bebeğine özellikle kastettiğini net olarak anlar. Mine'ye bu konuyla ilgili saldırırken, Türkan'ın bu gerçekle Mine'ye yaklaşımı beklenilenden daha sert olur.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 27. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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