📺Baba 25. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 25. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 24. bölüm bilgileri...
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
BABA 25. BÖLÜM KONUSU
Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir.
Salgın söylentilerinin ardından çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşen sürpriz bir isim, bu durumu düzeltmeye çalışır.
💥DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ! ARDA GÜLER...👉
💣BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'A YILIN TRANSFER ÇALIMI❗
👉ERDEN TİMUR DEVREDE! BÜYÜK TRANSFER OPERASYONU...👈
Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer.
Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu