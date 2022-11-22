Haberler Dizi Haberleri 📺Baba 25. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 25. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 25. bölüm full izle, Baba izle, Baba 25. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 22 Kasım Salı günü yayınlanacak 25. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 25. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:44 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 14:00
📺Baba 25. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 25. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Kasım Salı günü ekranlara gelecek 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 24. bölüm bilgileri...

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 25. BÖLÜM İZLE

BABA 25. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir.

Salgın söylentilerinin ardından çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşen sürpriz bir isim, bu durumu düzeltmeye çalışır.

💥DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ! ARDA GÜLER...👉

💣BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'A YILIN TRANSFER ÇALIMI❗

👉ERDEN TİMUR DEVREDE! BÜYÜK TRANSFER OPERASYONU...👈

Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer.

Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 25. BÖLÜM İZLE

Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 25. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 25. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

DİĞER
Eşi Mert Aydın'dan boşanma kararı alan Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım!
Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek sızlatan paylaşım! Feci kazada hayatını kaybetmişti: "Affet beni" deyip ekledi...
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler
Terim'den flaş Dünya Kupası ve Messi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gecenin Ucunda yeni bölüm izle (22 Kasım - 8. bölüm)
Yürek Çıkmazı 4. yeni bölüm izle (22 Kasım Salı)
TRT 1 CANLI İZLE 📺
Hıncal Uluç'u son yolculuğuna uğurladık...
Canlı döviz ve altın kuru takibi (22 Kasım Salı)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! 13:43
Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... 13:17
Fenerbahçe topbaşı yapıyor! Fenerbahçe topbaşı yapıyor! 11:58
Beşiktaş'ta o isimler görüşme odasına! Beşiktaş'ta o isimler görüşme odasına! 12:07
Beşiktaş'tan köy okulu öğrencilerine yardım Beşiktaş'tan köy okulu öğrencilerine yardım 12:48
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler 13:07
Daha Eski
Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! Trabzonspor'da Djaniny sıkıntısı! 09:17
Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi Buruk biletini kesti! İşte yeni adresi 09:29
Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! Montella Yunus Akgün'ü dev takıma önerdi! 09:41
Beşiktaş'a Japon forvet! Beşiktaş'a Japon forvet! 10:13
Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt 10:16
Katar maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu Katar maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu 10:21