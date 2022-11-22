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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 22 Kasım akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 10. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 10. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:00
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 22 Kasım Salı günü yayınlanacak 10. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 10. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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