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📺 Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 21 Kasım akşamı 12. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 12. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:49 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 12. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 9. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 21 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 12. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 12. BÖLÜM KONUSU

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz.

Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır.

Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 12. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 12. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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