📺 Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 9. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 21 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 12. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 12. BÖLÜM KONUSU

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz.

Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir. Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler. Elif altüst olur. Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar. Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır.

Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar. Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 12. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 12. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın