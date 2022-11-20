📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 56. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 20 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 56. bölümü yine nefesleri kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 56. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.

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👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

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👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler.

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👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!