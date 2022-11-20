Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 56. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 56. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 56. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 56. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 56. yeni ve 13 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 11:00
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 56. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 20 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 56. bölümü yine nefesleri kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 56. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan Yunus Akgün kararı! İmzalar atılacak mı?
Kibariye o fotoğrafı görünce 'Seda Sayan'ı ben keşfettim' dedi herkes şaşkına döndü: "Aynı evde 40 sene yaşadım ben onunla ama ne çile..."
Beşiktaş'ın transfer hedefi için istenen rakam belli oldu!
Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel Günler 3. ve yeni bölüm izle (20 Kasım Pazar)
Yargı son bölüm izle (44. bölüm - 20 Kasım)
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
200 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (20 Kasım 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Timberwolves seriye bağladı! Timberwolves seriye bağladı! 10:41
Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da 4. oldu Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da 4. oldu 10:41
Galatasaray'a transfer şoku! Galatasaray'a transfer şoku! 10:40
Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:36
Rizespor - Boluspor maçı saat kaçta? Rizespor - Boluspor maçı saat kaçta? 10:32
Eyüpspor - Göztepe maçı saat kaçta? Eyüpspor - Göztepe maçı saat kaçta? 10:27
Daha Eski
Bodrumspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 10:22
N'Koudou'nun Dünya Kupası umudu! N'Koudou'nun Dünya Kupası umudu! 10:16
Tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı Tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı 10:06
Beşiktaş'ın transfer hedefi için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş'ın transfer hedefi için istenen rakam belli oldu! 09:39
Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi! Trabzonspor'dan Aboubakar hamlesi! 09:34
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 09:13