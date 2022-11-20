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📺Güzel Günler 3. BÖLÜM FULL İZLE | Güzel Günler SHOW TV son bölüm

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, üçüncü bölümüyle ekranlara çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 20 Kasım Pazar günü yayınlanacak 3. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 3. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 17:55 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:33
📺Güzel Günler 3. BÖLÜM FULL İZLE | Güzel Günler SHOW TV son bölüm

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in ikinci bölümü merakla bekleniyordu. 20 Kasım Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 3. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 3. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 3. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın gelişiyle zor durumda kalan Mihran, nişanlısı Alya'ya gerçeği itiraf etmek zorunda kalır.

İstanbul'da umduğunu bulamayan Selma, kardeşiyle ayakta kalabilmenin yollarını arar.

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Bu sırada arkadaş olduğu Altan'ın başının derde girmesiyle İstanbul'un karanlık yüzüyle tanışır.

Evin ortanca kızı Füsun da iki arkadaşa yardım edip, Leylim'i saklamaya çalışırken evin içinde komik bir köşe kapmaca yaşanacaktır.

GÜZEL GÜNLER 3. BÖLÜM FULL İZLE

Kıymet bir yandan çocukların peşinde koşarken, bir yandan da Hakim'le yarışabilmek için kendini internette, hiç olmadık bir maceranın içinde bulur.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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