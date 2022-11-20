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ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları için heyecnalı geri sayım devam ediyor. Hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan, ebeveynlerinin sorumsuzluğunun bedelini çoğu zaman canlarıyla ödeyen ve çoğu 20 yaşını bile göremeden hiç sevmedikleri bu dünyaya gözlerini yuman sokak çocuklarının anlatıldığı dizi, daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çekti. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte atv'nin yeni dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 15:30
ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSU | Sezonun en iddialı dizilerinden Ateş Kuşları, ilk tanıtım filmiyle ekranalra bomba gibi düştü. atv'nin yeni sezon dizisi, daha önce televizyon ekranlarında rastlanmamış bir yapıma imza atıyor. Sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatacak olan dizi hakkında, arama motorlarında Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİM?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığıprojenın tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

  • İlayda Alişan
  • Görkem Sevindik
  • Hande Soral
  • Burak Tozkoparan
  • Emir Çubukçu
  • Erdem Şanlı
  • Serkan Ercan
  • Boncuk Yılmaz
  • Gonca Cilasun
  • Lilya İrem Salman
  • Sedef Akalın
  • Ozan Ağaç

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'da yapılacak dizinin hangi semt ve mahalleleri ekrana taşıyacağı henüz bilinmiyor.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonun heyecanla beklenen dizilerinden Ateş Kuşlarının yayın tarihi henüz belli değil. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen dizinin Aralık ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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