Haberler Dizi Haberleri Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 26. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 26. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 26. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 26. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 26. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 14:00
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 26. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 26. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 26. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 26. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 26. BÖLÜM İZLE

YALNIZ KURT 26. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister.

Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur. Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır.

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar. Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 26. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

DİĞER
Nebahat Çehre'den yıllar sonra gelen itiraf! "Hataydı, bilinçsizlikti"
Alişan eşi Buse Varol'la tanışma yıl dönümünde aşka geldi o sözlere Ece Erken ve Demet Akalın kayıtsız kalmadı: "İlk gün ne hissediyorsam..."
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor
Önerilen rakam ortaya çıktı! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm (4. bölüm - 18 Kasım)
Yalı Çapkını son bölüm izle (9. bölüm - 18 Kasım Cuma)
Döviz ve altın kuru (18 Kasım)
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!
Prematüre nedir, ne demek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim ve Kvaratskhelia hamlesi! Napoli'den Kim ve Kvaratskhelia hamlesi! 13:31
Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı! Enner Valencia Fenerbahçe'yi sırtladı! 13:27
Pınar Karşıyaka şanssızlığını kırmak istiyor Pınar Karşıyaka şanssızlığını kırmak istiyor 13:21
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... 13:14
Rooney'den bir açıklama daha! "Ronaldo..." Rooney'den bir açıklama daha! "Ronaldo..." 13:05
Willian Arao ligin zirvesinde! Willian Arao ligin zirvesinde! 12:47
Daha Eski
PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit PTT'nin konuğu Eczacıbaşı Dynavit 12:46
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor 12:31
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor 12:24
Flaş iddia! Guidetti ile yollar ayrıldı Flaş iddia! Guidetti ile yollar ayrıldı 12:14
Dele Alli hayal kırıklığı yarattı! Dele Alli hayal kırıklığı yarattı! 12:05
Kadın Milli Takım hocası Kıragası: Herkes kızlarla gurur duyacak Kadın Milli Takım hocası Kıragası: Herkes kızlarla gurur duyacak 11:59