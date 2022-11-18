Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 25. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 25. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 25. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:06
📺Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 18 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 25. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 25. BÖLÜM KONUSU

Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir.

Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE

Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır.

Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE

Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE

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