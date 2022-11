📺Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktayd─▒. Kasaba Doktoru 18 Kas─▒m Cuma g├╝n├╝ ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 25. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒ izleyiciler merak ediyordu. ─░┼čte Kasaba Doktoru son b├Âl├╝m bilgileri...

KASABA DOKTORU T├ťM B├ľL├ťMLER─░

Kasaba Doktoru 25. B├ľL├ťM ─░ZLE

KASABA DOKTORU 25. B├ľL├ťM KONUSU

Erol'un ├Âl├╝m├╝ ba┼čta Hakan, Yal├ž─▒n ve Neslihan olmak ├╝zere herkes i├žin yeni bir d├Ânemin ba┼člang─▒c─▒ olur. A├ž─▒klanan vasiyet Yal├ž─▒n ve Neslihan i├žin yeni bir sava┼č─▒n habercisidir.

Hakan a├ž─▒s─▒ndan her ┼čey yolunda g├Âr├╝nmektedir fakat bu durum fazla uzun s├╝rmeyecektir. Ge├žmi┼či kurcalayan bir gazeteci Hakan'─▒n pe┼čine d├╝┼čer. ┼×eref'in ameliyat─▒ i├žin her ge├žen g├╝n ┼čartlar zorla┼čmaktad─▒r.

KASABA DOKTORU T├ťM B├ľL├ťMLER─░

Kasaba Doktoru 25. B├ľL├ťM ─░ZLE

Hakan ameliyat i├žin bir ekip kurar. Leyla ve Nazl─▒ birinci asistan olma yar─▒┼č─▒na girer. Araya ikisi aras─▒ndaki tart─▒┼čma ├ľmer'i dostuyla sevdi─či kad─▒n aras─▒nda b─▒rak─▒r.

├ľmer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazl─▒ ile Berk ise beraber zaman ge├žirmeye ba┼člar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri s─▒rada yollar─▒na ├ž─▒kan engeli a┼čmak i├žin ├žaba g├Âsterir.

KASABA DOKTORU T├ťM B├ľL├ťMLER─░

Kasaba Doktoru 25. B├ľL├ťM ─░ZLE

Yal├ž─▒n'─▒n plan─▒ beklenmeyen geli┼čmelere sebep olur. Hakan babas─▒n─▒n ameliyat─▒na yeti┼čmeye ├žal─▒┼č─▒rken ├Ân├╝ne hesapta olmayan bir engel ├ž─▒kar. Hakan kendisini hem de babas─▒n─▒ kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU T├ťM B├ľL├ťMLER─░

Kasaba Doktoru 25. B├ľL├ťM ─░ZLE