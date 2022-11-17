📺Camdaki Kız 57. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 17 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 57. bölümünde neler yaşaacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
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Emir'in şirkete ortak olmasından başta Selen ve Levent olmak üzere tüm aile rahatsız olur ve itiraz eder ancak Rafet kararından dönmez.
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Sedat'ın Nalan'la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat'a son bir şans verir.
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Sedat bu isteği yerine getiremezse her şeyi Nalan'a anlatacaktır. Hayri ise Nalan'dan artık net bir karar vermesini ister.
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