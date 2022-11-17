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📺 ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 9. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 9. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 9. bölümü 17 Kasım Perşembe günü atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 9. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 13:00
📺 ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 9. bölüm full izle

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 9. bölüm fragmanıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 9. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 9. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM KONUSU

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder. Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır. Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar. Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

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Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır. Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 9. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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