Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 9. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız Kanal D son bölüm

📺O Kız 9. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 9. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 9. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 9. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 02:00
📺O Kız 9. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. 9. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 9. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 9. BÖLÜM KONUSU

Sitare, ortaya çıkan gerçekler karşısında Doruk'a teslim olmuştur. Doruk, ortaya çıkan gerçekler ile birlikte Sitare'nin hayatını alt üst edecektir. Doruk ile iş birliği içerisine giren Ozan, gizemli bir anlaşma için el sıkışmış ve Sitare'ye meydan okuma planlarını çoktan yapmıştır. Bu planlar karşısında Sitare'nin hamlesi daha büyük olacaktır.

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Ozan'ın Zeynep'e karşı ortaya çıkan duyguları ise Doruk ile arasındaki iş birliğini rekabete dönüştürecektir. Zeynep'in de Ozan'a karşı ortaya çıkan duygularıyla birlikte kartlar yeniden dağılacaktır. Kapalıçarşı kalabalığın ortasından 'Meleğini' gören Kadir, kızını annesiyle tanıştırmak için var gücüyle Melek'in peşindedir.

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👉O KIZ 9. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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