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YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 3. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 15 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 3. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 3. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 00:47 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 00:47
YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 3. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu.

Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 15 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 3. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 3. bölümü izle...

Yürek Çıkmazı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM KONUSU

Arabasını darp edenin Cennet'in oğlu Halil Tekin olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şok yaşar. Halil için de durum farklı değildir. Caner'i beklerken karşısında Zeynep'i bulmuştur. Üstelik genç kadın annesinin avukatıdır. Cennet'in mektubunu okuyan Halil; Birsen ve Feride'den farklı, annesinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını kabul eder. Ama bu da ona göre geç kalınmış bir hamledir. Ve şimdi bunun kimseye bir faydası yoktur. Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Kendi de öyle yapacak, hayatına devam edecektir. Ancak ablasından öğrendiği yeni bir bilgi, Halil'in kendini sorgulamasına neden olur. Öte yandan çaresizce bir ipucu arayan Zeynep, hiç beklemediği birinden bir telefon alır.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek

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