YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 3. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu.
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YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM KONUSU
Arabasını darp edenin Cennet'in oğlu Halil Tekin olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şok yaşar. Halil için de durum farklı değildir. Caner'i beklerken karşısında Zeynep'i bulmuştur. Üstelik genç kadın annesinin avukatıdır. Cennet'in mektubunu okuyan Halil; Birsen ve Feride'den farklı, annesinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını kabul eder. Ama bu da ona göre geç kalınmış bir hamledir. Ve şimdi bunun kimseye bir faydası yoktur. Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Kendi de öyle yapacak, hayatına devam edecektir. Ancak ablasından öğrendiği yeni bir bilgi, Halil'in kendini sorgulamasına neden olur. Öte yandan çaresizce bir ipucu arayan Zeynep, hiç beklemediği birinden bir telefon alır.
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?
İrem Helvacıoğlu
Cemal Toktaş
Rozet Hubeş,
Özlem Ulukan
Timur Ölkebaş
Mesut Akusta
Eylül Ersöz
Bihter Dinçel
Erhan Alpay
Güler Ökten
Alp Akar
Aydan Şener
Dilara Aksüyek