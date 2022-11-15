Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 26. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 26. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. 26. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 26. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 26. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 07:49 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 08:00
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 26. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 15 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 26. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM KONUSU

Mine, Rüçhan'la yaptığı anlaşma sonucu eve döndüğünde Türkan'la büyük bir hesaplaşma yaşarlar. Türkan o evdeki varlığını sürdürmek üzere Mine'ye meydan okurken, Mine hiç beklemediği bu tavır karşısında polise vereceği ifadeyi bir kez daha düşünür. Bu durum Rüçhan'ı daha da zora sokar. Mine'yi sakin tutmak için Türkan'ın bir süre sonra evden gideceğini söyler. Somer ve Türkan ise Mine konusunda artık birlikte hareket etmeye başlarlar. Somer Kiraz'ın velayeti için Mine'ye karşı sakin ve temkinli davranmak zorunda kalır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan diğer taraftan annesiyle olan kırgınlığını düzeltme çalışır ancak Nesrin'in sert tavrıyla karşı karşıya kalır. Sadık ve Nesrin arasındaki gerilim devam ederken, Nezahat ve Hikmet'in onları barıştırma çabaları sonuçsuz kalır. Sadık Nezahat 'in de evini terk eder.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Sevilay ve Özer Mustafa'ya rağmen görüşmeye devam ederlerken, Mustafa'nın annesini uyarması sonucunda Sevilay bir karar verir ve Özer'in onlardan uzak durmasını ister. Mustafa da Özer'in canını yakmak için Somer'i duygusal bir tuzağın içine çekmeye hazırlanır. Mine, ifade vereceği güne kadar Türkan'ın canını yakmak için elinden geleni yapar. Türkan'a ve bebeğine zarar vermek için sinsice bir planın içine girer.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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