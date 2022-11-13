Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 43. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 43. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 43. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçen hafta son bölümüyletakipçilerini merakli bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 43. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 43. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 14:00
📺Yargı 43. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 13 Kasım Pazar günü yeni ve 43. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 43. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 43. bölümü...

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YARGI 43. BÖLÜM KONUSU

Vicdanıyla savaşı süren Ilgaz için hayatının anlamı olan işinden el çektirilmesi büyük yıkım olmuştur. Eren ve Pars'la birlikte bu duruma boyun mu eğeceklerdir, yoksa bir arada kalıp yeni deliller bulmak için çabalayarak, Turgut Ali'ye karşı haklarını mı savunacaklardır?

Ne zamandır beklediği intikam fırsatını eline geçiren Yekta, kartlarını insafsızca oynamaya başlamıştır. Bir yandan HSK'dan gelen başmüfettişin soruşturması devam ederken, yaptıklarıyla yetinmeyerek yeni bir plan üzerine çalışmaya başlar ve üstelik başarılı da olur.

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👉YARGI 43. BÖLÜM İZLE

Bir suçluymuşçasına ceza kesilen kocası ve arkadaşlarının yanında her daim koşulsuz duran Ceylin'in de onlara yardım etmek için bir planı vardır elbette…

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👉YARGI 43. BÖLÜM İZLE

Ancak bütün bu savaşın dışında iki aileyi de yakından ilgilendiren yeni bir savaş başlamaktadır, üstelik Ceylin ve Ilgaz'ın bundan henüz hiç haberi yoktur.

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