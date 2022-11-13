📺Yargı 43. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 13 Kasım Pazar günü yeni ve 43. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 43. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 43. bölümü...

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YARGI 43. BÖLÜM KONUSU

Vicdanıyla savaşı süren Ilgaz için hayatının anlamı olan işinden el çektirilmesi büyük yıkım olmuştur. Eren ve Pars'la birlikte bu duruma boyun mu eğeceklerdir, yoksa bir arada kalıp yeni deliller bulmak için çabalayarak, Turgut Ali'ye karşı haklarını mı savunacaklardır?

Ne zamandır beklediği intikam fırsatını eline geçiren Yekta, kartlarını insafsızca oynamaya başlamıştır. Bir yandan HSK'dan gelen başmüfettişin soruşturması devam ederken, yaptıklarıyla yetinmeyerek yeni bir plan üzerine çalışmaya başlar ve üstelik başarılı da olur.

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Bir suçluymuşçasına ceza kesilen kocası ve arkadaşlarının yanında her daim koşulsuz duran Ceylin'in de onlara yardım etmek için bir planı vardır elbette…

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Ancak bütün bu savaşın dışında iki aileyi de yakından ilgilendiren yeni bir savaş başlamaktadır, üstelik Ceylin ve Ilgaz'ın bundan henüz hiç haberi yoktur.

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