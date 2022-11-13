Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 55. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 55. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 55. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 55. 13 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:30
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 55. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 13 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelerek 55. bölümüyle yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 55. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun fitilini ateşlemek üzeredir! Planına kararlılıkla devam eden Hartley'nin sıradaki adımı ortaya çıkar: Türkiye'yi uluslararası arenada zora sokup, terör devletine destek sağlamak!

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👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

Türkiye'de olduğunu öğrendikleri mühimmatların yerini bulmak için zorlu bir yola çıkan Ömer ve Zehra'nın başarmaktan başka çaresi yoktur! Diğer yandan Efkar'ın deşifre olmasının gerilimi sürerken, Ömer kendisini kurtaran kişiye dair bir ipucuna ulaşır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

Korkut'un Efkar'dan gizli yol alması ikili arasında yeni dengelerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ömer ve Zehra'nın mühimmatların yerini öğrenmek için yürüttükleri operasyon bıçak sırtı devam ederken, yolculuk yaptığı kişinin Halim'in katillerinden biri olduğunu öğrenen Ömer, yüzleştiği bu gerçek karşısında ne yapacaktır?

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