Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 55. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

📺Teşkilat 55. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 55. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 55. 13 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat 55. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 13 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 55. bölümü yine izleyicilerin nefesini kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 55. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun fitilini ateşlemek üzeredir! Planına kararlılıkla devam eden Hartley'nin sıradaki adımı ortaya çıkar: Türkiye'yi uluslararası arenada zora sokup, terör devletine destek sağlamak!

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

Türkiye'de olduğunu öğrendikleri mühimmatların yerini bulmak için zorlu bir yola çıkan Ömer ve Zehra'nın başarmaktan başka çaresi yoktur! Diğer yandan Efkar'ın deşifre olmasının gerilimi sürerken, Ömer kendisini kurtaran kişiye dair bir ipucuna ulaşır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

Korkut'un Efkar'dan gizli yol alması ikili arasında yeni dengelerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ömer ve Zehra'nın mühimmatların yerini öğrenmek için yürüttükleri operasyon bıçak sırtı devam ederken, yolculuk yaptığı kişinin Halim'in katillerinden biri olduğunu öğrenen Ömer, yüzleştiği bu gerçek karşısında ne yapacaktır?

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 55. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle iki adım kala karşısına çıkan soru şaşırttı! Yarışmacıdan flaş hamle!
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ünlü isimlerden tepki yağdı: “Çok üzgünüm” Müge Anlı, Demet Akalın, Hadise, Demet Özdemir...
İstanbul'da 3 puan Hatay'ın!
Kuntz'dan Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Güzel Günler SON BÖLÜM FULL İZLE (13 Kasım)
📺Yargı SON BÖLÜM FULL İZLE (13 Kasım)
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
F1 Brezilya GP'de kazanan George Russell! F1 Brezilya GP'de kazanan George Russell! 22:47
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! 22:26
Milan son saniyede güldü! Milan son saniyede güldü! 22:22
Daha Eski
Grifo hat-trick yaptı! Freiburg kazandı Grifo hat-trick yaptı! Freiburg kazandı 21:25
Ömer Faruk Yurtseven'den kötü haber! Ömer Faruk Yurtseven'den kötü haber! 21:25
Manchester United 3 puanı uzatmalarda kaptı! Manchester United 3 puanı uzatmalarda kaptı! 21:22
Berna Gözbaşı'dan istifa sinyali! Berna Gözbaşı'dan istifa sinyali! 21:19
Vakıfbank Fenerbahçe derbisinde Egonu şov! Vakıfbank Fenerbahçe derbisinde Egonu şov! 21:13
Eyüpspor zirvede farkı açıyor! Eyüpspor zirvede farkı açıyor! 21:09