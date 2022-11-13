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📺 GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, ikinci bölümüyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 13 Kasım Pazar günü yayınlanacak 2. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 2. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:31
📺 GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in ikinci bölümü merakla bekleniyor. 13 Kasım Pazar günü yayına gelecek olan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 2. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 2. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 2. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜZEL GÜNLER'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır.

GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır.

SHOW TV GÜZEL GÜNLER TEK PARÇA FULL HD İZLE

Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan (Olgun Toker) ve Altan'a (Zeynep Çamcı) ulaşır.

GÜZEL GÜNLER 2. BÖLÜM FULL İZLE

Bu sırada Mihran'ın annesi Saliha (Seray Gözler), teyzesi Kıymet (Binnur Kaya), teyze kızı Füsun (Ecem Toker) büyük bir heyecanla Mihran'ın nişanı için son hazırlıkları tamamlamaktadır.

Selma'nın geldiği öğrenilince kıyamet kopar. Nişan gecesi herkesi hem üzecek, hem şaşırtacak, hem de güldürecek olaylar beklemektedir.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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