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GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'DAN YENİ DİZİ! Çöp Adam oyuncu kadrosu | Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak?

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Dramatik konusuyla olduğu kadar profesyonel oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi hakkında arama motorlarında Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni dizisi Çöp Adam hakkında tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:32
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'DAN YENİ DİZİ! Çöp Adam oyuncu kadrosu | Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak?

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU | Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen, Star TV'nin yeni yapımı Çöp Adam, daha ilk fragmanıyla binlerce diziseverin dikkatini çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni kazanan dizi hakkında araştırılan Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kim? - Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?


Engin Altan Düzyatan


Elçin Sangu


Sedef Avcı


Füsun Demirel


Salih Kalyon


Elçin Afacan


Ali Yoğurtçuoğlu

  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi Çöp Adam, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

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