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📺Yalı Çapkını 8. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 8. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 8. bölümü 11 Kasım Cuma günü ekrana geldi. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 8. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:30
📺Yalı Çapkını 8. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 8. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dördüncü bölümü heyecanla izlenen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 8. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM KONUSU

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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