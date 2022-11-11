Kızılcık Şerbeti 3. bölüm İZLE 📺 Show TV Kızılcık Şerbeti 3. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE!

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 3. BÖLÜM KONUSU

Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer'in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır. Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer'in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir.

Teyzesi Alev'in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar. Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacak, ancak en büyük sürprizi Doğa'nın babası ve yeni nişanlısı yapacaktır.

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