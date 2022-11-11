Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 24. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

📺Kasaba Doktoru 24. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 24. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru 24. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 24. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 24. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:30
📺Kasaba Doktoru 24. BÖLÜM FULL İZLE | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 11 Kasım Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 24. bölümünün tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 24. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 24. BÖLÜM KONUSU

Geçmişe dair bildiklerinin tümüyle yanlış olduğunu öğrenen Hakan, cesur bir müdahale ile babası Şeref'i ölümden döndürür. Erol yaptığı bir hamle ile Yalçın ve Neslihan'ın tüm planını bozar. Mafya hesaplaşmasında vurulan bir adam Uluçınar'a getirilir. Hastane mafyanın adamları tarafından kapatılınca birçok hastanın hayatı tehlikeye girer. Ömer, Hakan ve Mine baskı altında ameliyata girmeye zorlanır. Leyla, Nazlı ve Berk ise bu beladan kurtulabilmek için bir plan kurar, fakat başları büyük bir derde girer. Neslihan, sağlık sıkıntısı nedeniyle Erol'u acilen Gümüşok'a götürmek zorundadır ama başarılı olamaz. Hakan ve Ömer mafya tarafından rehin alınır. Bu kez Şeref oğlunu kurtarabilmek için elini taşın altına sokacaktır. Hakan ve Mine aile olmak ile ilgili çıktıkları yolda Zeynep'in amcası engeline takılır. Leyla ile Ömer, birbirlerine karşı duydukları kaybetme korkusunu fark ederek yakınlaşır. Bu durum Nazlı ile Berk cephesinde dengeleri değiştirir. Erol fenalaşır, Uluçınarlıların canla başla yaptıkları müdahale onu hayatta tutabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 24. BÖLÜM İZLE

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