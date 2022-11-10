Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 17. bölümde de devam edecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:10
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 10 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 17. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM KONUSU

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 16. Bölümünde; Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir. Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir. Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır. Songül kahraman itfaiyecinin Sadi olduğunu gizlemek zorunda kalır. Araz'ın bilinci hala kapalıdır. Kardeşini kaybetme korkusu yaşayan Nevzat, Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır? Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur. Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez. Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir? Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 17. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!
Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu... Yağmur Sarnıç'tan olay görüntüler! Karakolu birbirine kattı, polise küfürler savurdu! Zina davası...
İstanbulspor uzatmalarda turladı!
Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE
📺 ALDATMAK 8. BÖLÜM İZLE
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor sahasında turu kaptı! Rizespor sahasında turu kaptı! 16:53
Konyaspor Kayserispor hazırlıklarına devam etti Konyaspor Kayserispor hazırlıklarına devam etti 16:43
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:42
Göztepe evinde turladı Göztepe evinde turladı 16:41
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu 16:26
Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu! Emrehan Gedikli milli takım tercihini duyurdu! 16:26
Daha Eski
Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı 16:20
Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! 16:05
G.Saray'da Başakşehir mesaisi devam etti G.Saray'da Başakşehir mesaisi devam etti 16:02
Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... 15:34
Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:34
İstanbulspor uzatmalarda turladı! İstanbulspor uzatmalarda turladı! 15:33