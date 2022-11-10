Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 56. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 56. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 56. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 56. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 56. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:33 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 00:30
📺Camdaki Kız 56. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 10 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 56. bölümünde neler yaşaacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 56. BÖLÜM KONUSU

Gülcihan, ani bir karar değişikliğiyle evliliği için savaşmaya karar verir ve eve döner. Feride ise Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için yeni bir plan yapar. Hayri'nin Nalan için hazırladığı sürpriz bozulur. Rafet'in satışa çıkardığı oteli almak isteyen Emir'e Rafet cevabını akşam yemeğinde verecektir.

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