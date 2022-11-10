Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 19. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 19. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 19. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 19. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 10 Kasım Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 19. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 19. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:10
📺 Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 19. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 10 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 19. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Jovanka'nın yaralarını sarmak isteyen Ertan, Daniel'den kalanlara ulaşırken, kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır. Acısını kalbine gömüp Ertan'ın babasıyla ilgili sırları çözmesi için ona yardım etmeye başlar. Ertan, ölmüş bildiği babasından kalan izleri araştırırken, konakta Zafer ve Arif kavgası başlayacaktır. Ivana'nın hamile olması ve konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri alt üst edecektir. Daniel'in ölümünü kabul edemeyen Elena ise acısını Nina'dan çıkarmaktadır. Tüm bu olanlardan etkilenip yolunu kaybeden Maria'nın elinden yine konak halkı tutacaktır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 19. BÖLÜM İZLE

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