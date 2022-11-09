📺O Kız 8. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara geliyor. 8. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 8. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 8. BÖLÜM KONUSU

Sitare'nin üvey oğlu Doruk, Zeynep ve Ozan'ın hayatına da hızlı bir giriş yapar. Sitare, var gücüyle Doruk tehdidinden kurtulmaya çalışırken, Ozan'ın Sitare'ye misilleme yapıp Zeynep'i takipten çıkmasıyla başlayan Ozan ve Doruk iş birliğiyle beklenmedik bir noktaya varır.

Ozan artık Doruk'la birlikte Sitare'nin karşısındayken, yanında ise bütün sadakatiyle Zeynep vardır.

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Zeynep, Sitare tarafından Doruk'a karşı hızla manipüle edilir ve Sitare'ye duyduğu güvenle Doruk'a karşı daha tanışır tanışmaz gardını alır. Sitare'nin, Doruk'la ilgili uyarılarına kulak asmayan Ozan ise onunla gizemli bir anlaşma için el sıkışmaktan dahi geri durmaz.

Diğer yanda Kadir, Sitare ile yaptıkları kahvaltıdan beri üst katta 'gezen adamı' gördüğü konusunda inatçıdır. Sitare ile yeniden karşılaştıklarında nihayet ne gördüğünü ona da söylemesiyle Sitare hayatının en riskli kararlarından birini verir. Ancak Sitare ne yaparsa yapsın Kadir'in ona bir sürprizi daha vardır.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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