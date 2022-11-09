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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 6. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini aldı. 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 6. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 6. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 14:00
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 6. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 6. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım'dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin'in hastalığı Kazım ve Macide'yi yine bir sırrın etrafında buluşturur.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kazım, Berrin'i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin'in iyileşmek için Kazım'dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide'yi bir an önce evlendirmektir.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 6. BÖLÜM İZLE

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