YÜREK ÇIKMAZI 2. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 2. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle (YÜREK ÇIKMAZI TEK PARÇA FULL İZLE)

Yürek Çıkmazı dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 8 Kasım Salı günü ekranlara gelen 2. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

YÜREK ÇIKMAZI 2. BÖLÜM KONUSU

Hayattayken kaderine razı olan Cennet'in bir mektup bırakarak ölümünden kocasını sorumlu tutması, herkesi şoke eder. Ama en büyük şaşkınlığı ve hayal kırıklığını Yılmaz yaşar. Karı koca arasında yaşananlar mahremdir ve bunları ifşa etmek ona göre ihanetin en büyüğüdür. Zeynep'in amacı ise mektupta yazılanları doğrulayacak birini bulmaktır. Bu yüzden Birsen, Feride ve Halil'in peşine düşer. İlk ulaştığı kişi Birsen olur, bunun haberini alan Yılmaz için Birsen'i her daim elinin altında tutmak şart olmuştur. Feride zaten babasının tarafındadır. Geriye bir tek Halil kalmıştır. Ancak onu bulmak Zeynep'in umduğundan daha zordur. Uzun uğraşlardan sonra Halil, hiç beklemediği bir yerde karşısına çıkar.

👉YÜREK ÇIKMAZI 2. BÖLÜM İZLE

YÜREK ÇIKMAZI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek