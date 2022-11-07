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📺Bir Küçük Gün Işığı 10. BÖLÜM FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'de yayınlanan dizi Bir Küçük Gün Işığı, 7 Kasım akşamı 10. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 10. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 02:00
📺Bir Küçük Gün Işığı 10. BÖLÜM FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 10. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 7 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 10. BÖLÜM KONUSU

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır.

Elif birden bire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır.

Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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