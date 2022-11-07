📺 Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 10. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 7 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 10. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 10. BÖLÜM KONUSU

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır.

Elif birden bire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır.

Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 10. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın