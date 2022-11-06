📺Yargı 42. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 6 Kasım Pazar günü yeni ve 42. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 42. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 42. bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 42. BÖLÜM İZLE

YARGI 42. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz sonunda günlerdir aradığı kuyu katilini bulmuş ve istemeden de olsa Burak'ı vurmak zorunda kalmıştır. Şimdi bir yanda katil olma ihtimalinin vicdan azabı diğer yanda can dostu Eren'in durumunun kritikliği; kendisini derinden sorgulamasına sebep olacaktır.

Her şey apaçık bir "suçüstü" operasyonu gibi gözükse de karşı tarafta suyu her daim bulandırmakta usta olan Yekta vardır. Bu kez yanına güçlü ve varlıklı bir iş insanını da katan Yekta için işler aslında istediği gibi gitmektedir.

Olayı kendi lehine eğip bükmeye çalışan Yekta'nın çabaları meyve verecek ve hiç beklenmedik bir sürpriz ile herkesi darmaduman edecektir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 42. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 42. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 42. BÖLÜM İZLE