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📺Yargı 42. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 42. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyletakipçilerini merakli bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 42. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 42. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:30
📺Yargı 42. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 6 Kasım Pazar günü yeni ve 42. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 42. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 42. bölümü...

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YARGI 42. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz sonunda günlerdir aradığı kuyu katilini bulmuş ve istemeden de olsa Burak'ı vurmak zorunda kalmıştır. Şimdi bir yanda katil olma ihtimalinin vicdan azabı diğer yanda can dostu Eren'in durumunun kritikliği; kendisini derinden sorgulamasına sebep olacaktır.

Her şey apaçık bir "suçüstü" operasyonu gibi gözükse de karşı tarafta suyu her daim bulandırmakta usta olan Yekta vardır. Bu kez yanına güçlü ve varlıklı bir iş insanını da katan Yekta için işler aslında istediği gibi gitmektedir.

Olayı kendi lehine eğip bükmeye çalışan Yekta'nın çabaları meyve verecek ve hiç beklenmedik bir sürpriz ile herkesi darmaduman edecektir.

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