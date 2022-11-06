📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 54. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 6 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 54. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 54. BÖLÜM KONUSU

Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgularken, Efkar ise Ömer'in kendisini görüp görmediği konusunda telaşa kapılır.

Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine'in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini devreye sokar!

Teşkilat'ın başlattığı operasyonla Ömer ve Zehra, birlikte sahaya inerler. Bu zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

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Korkut, kardeşi Zeynep'in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir. İçindeki öfkesi gittikçe büyüyen Korkut, gözünü karartır!

Ömer ve Zehra arasındaki tansiyon giderek artarken, operasyon sonundaki beklenmedik durum ekibi çıkmaza sokmak üzeredir.

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👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE

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👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE