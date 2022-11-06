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📺Teşkilat 54. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 54. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 54. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 54. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat 54. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 6 Kasım Pazar günü ekranlara gedi ve 54. yeni bölümüyle yine izleyicilerin nefesini kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 54. BÖLÜM KONUSU

Ömer, kendisini kurtaranın kim olduğunu sorgularken, Efkar ise Ömer'in kendisini görüp görmediği konusunda telaşa kapılır.

Kendisi uğruna kızının hayatını feda eden Hartley, Celine'in kurtulmasıyla aksayan planının sıradaki hamlesini devreye sokar!

Teşkilat'ın başlattığı operasyonla Ömer ve Zehra, birlikte sahaya inerler. Bu zorlu operasyonu başarmaları için kişisel kavgalarını bir kenara bırakmaları gerekecektir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE

Korkut, kardeşi Zeynep'in taburcu olmasına sevinirken acı gerçekle yüzleşir. İçindeki öfkesi gittikçe büyüyen Korkut, gözünü karartır!

Ömer ve Zehra arasındaki tansiyon giderek artarken, operasyon sonundaki beklenmedik durum ekibi çıkmaza sokmak üzeredir.

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👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 54. BÖLÜM İZLE

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