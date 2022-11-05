📺Gönül Dağı 75. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 75. bölümüyle 5 Kasım Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 75. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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👉GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Kenan'ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır.

Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

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Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

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Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

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