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📺Gönül Dağı 75. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun yine heyecanla başlaması üzerine seyirciler, 75. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 75. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 00:55
📺Gönül Dağı 75. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 75. bölümüyle 5 Kasım Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 75. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Kenan'ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır.

Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

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👉GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM İZLE

Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM İZLE

Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

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